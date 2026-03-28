Эксперт назвал лекарства, которые нельзя запивать кофе

Если запить ряд лекарственных препаратов кофе, может усилиться их токсичность или побочные эффекты. К таким медикаментам относятся, например, таблетки от кашля, содержащие эфедрин или теофиллин.

«Кофе может кардинально изменить действие лекарства, сделав его либо бесполезным, либо опасным. Кофеин - мощный стимулятор центральной нервной системы. Он учащает сердцебиение, повышает давление, тонизирует сосуды. Когда мы смешиваем его с лекарством, возможны три сценария: усиление побочных эффектов (вплоть до токсичности), ослабление терапевтического действия или непредсказуемая нагрузка на сердце и нервную систему», - предупредил в беседе с «Газетой.ru» ассистент кафедры клинической фармакологии им. Белоусова Пироговского Университета Антон Сафонов.

Теофиллин, содержащийся в лекарствах от кашля с бронхорасширяющим эффектом, химически близок к кофеину, воздействует на те же рецепторы. Если запить препарат кофе, произойдет так называемый эффект суммирования. У пациента может подскочить пульс, развиться тремор рук, тяжелая аритмия, бессонница, его нервная система перевозбудится.

Эксперт предостерег и от употребления вместе с кофе некоторых антибиотиков. Так, ципрофлоксацин и левофлоксацин замедляют выведение кофеина из организма, он задерживается в нем в 2-3 раза дольше обычного. Кроме того, человек может столкнуться с эффектом передозировки, его симптомы - резкое повышение давления, сердцебиение, паническая атака.

При этом у принятого антибиотика не снизится эффективность, однако пострадает сам пациент.

Еще одна группа препаратов, которую не советуют запивать кофе, - это анальгетики и противовоспалительные.

«Существуют комбинированные препараты, которые мы часто принимаем в период ОРВИ или при головной боли. В их состав могут входить ацетилсалициловая кислота, парацетамол и кофеин. Если совместить прием такого препарата с чашкой кофе, можно легко получить передозировку кофеином со всеми нежелательными последствиями», - пояснил Сафонов.

Также в списке бета-блокаторы, снижающие частоту сердечных сокращений и давление. Кофе же, наоборот, учащает пульс и сужает сосуды. Таким образом, действие лекарства нивелируется, а влияние кофеина становится более длительным, непредсказуемым.

Не рекомендуется запивать кофе седативные и снотворные - кофеин блокирует рецепторы, с которыми работают эти лекарства. По словам эксперта, в лучшем случае препарат просто не подействует, а в худшем произойдет перевозбуждение нервной системы на фоне ее химического угнетения. Это может обернуться тревогой, вегетативными кризами, кошмарами.

В заключение Сафонов посоветовал запивать лекарства чистой водой комнатной температуры.