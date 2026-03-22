23 марта в Пензенской области будет туманно и безветренно

В понедельник, 23 марта, Пензенская область продолжит находиться под влиянием антициклона. На территории региона будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Местами прогнозируется туман. Ветер будет неустойчивым и слабым.

В ночь на понедельник термометры покажут -3...-8 градусов. Осадков не ожидается.

Днем воздух прогреется до +4...+9. В ночь на вторник будет -2...-7.

В народном календаре 23 марта - Василиса - вешней воды указательница. В народе подмечали: «Василисин туман съедает снег».