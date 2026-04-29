Названы актуальные размеры штрафов за парковку на газоне в Пензе

В администрации Пензы напомнили размеры штрафов за парковку на газонах, детских или спортивных площадках.

Актуальные суммы по такому административному правонарушению следующие:

- для граждан - от 3 000 до 4 000 рублей;

- для должностных лиц - от 30 000 до 40 000 рублей;

- для юридических лиц - от 50 000 до 100 000 рублей.

При этом скидки, как в случаях со штрафами за несоблюдение правил дорожного движения, здесь не распространяются.

«Денежные взыскания, предусмотренные КоАП Пензенской области, уплачиваются в полном размере», - отметили в мэрии.