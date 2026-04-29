Состоянием моста на ул. Токарной в Пензе заинтересовался глава СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклада о результатах проверки информации о плохом состоянии моста на улице Токарной в Пензе.

Асфальтовое покрытие сооружения разрушается, ямы мешают движению автомобилей. Пешеходам опасно пользоваться мостом.

Части сооружения несколько раз обваливались, вводился режим повышенной готовности, чтобы ускорить выделение денег из бюджета на ремонт. Перед въездами на мост установили знаки, которые ограничивают скорость и запрещают движение большегрузной техники. Пешеходную часть отделили, а разрушенные участки огородили бетонными блоками.

Несмотря на это, капитальный ремонт моста не ведется.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергею Родионову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав жителей города на качественную транспортную инфраструктуру», - сообщили в СКР.

Ранее стало известно, что на ремонт сооружения планировали выделить 126 млн 400 тыс. 500 рублей. Средства хотели распределить на 2 года: 71 млн 969 тыс. 800 рублей - на 2027-й и 54 млн 430 тыс. 700 - на 2028-й.

