Мошенники придумали схему обмана с уборкой снега

В России мошенники воспользовались аномальными снегопадами и придумали новую схему обмана граждан.

Они распространяют в Сети объявления об оказании услуг по уборке и вывозу осадков, предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают даты и время работ, количество единиц техники и даже называют госномера спецмашин.

Как только злоумышленники получают предоплату, связь прекращается, аккаунты и телефоны блокируются, предупредила в своем TG-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чтобы не попасться на удочку аферистов, нужно обязательно проверять контрагента через Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

«Встречайтесь лично для подписания документов. Вносите предоплату только после заключения договора и используйте безопасные формы расчета (например, аккредитив или оплату по факту выполненных работ)», - посоветовала Ирина Волк.