В Пензе утвердили новую стоимость услуг по погребению

31.01.2025 | 17:59

В Пензе утвердили новую стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. Соответствующее постановление в пятницу, 31 января, подписал временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

Цены согласованы с региональным отделением Социального фонда РФ и областным министерством ЖКХ и ГЗН.

С 1 февраля общая стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, родственникам покойного или лицам, взявшим на себя обязанность похоронить умершего, составит 9 165,37 рубля (сейчас - 8 370,20).

В перечне - оформление документов (будет 298,03 рубля, сейчас - 272,17), доставка гроба и других необходимых предметов (2 971,74 вместо 2 713,92), перевозка тела (останков) на кладбище или в крематорий (3 214,88 вместо 2 935,96), погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом (2 680,72 вместо 2 448,15).

Если хоронить умершего некому, на ритуал выделяется такая же сумма. Предоставление гроба будет стоить чуть меньше (2 540,60 рубля), но в услуги включено облачение тела (431,14).