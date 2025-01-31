Сетевое издание|18+|Пятница|31 янв 2025|18:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе утвердили новую стоимость услуг по погребению

Печать
Telegram

В Пензе утвердили новую стоимость гарантированного перечня услуг по погребению. Соответствующее постановление в пятницу, 31 января, подписал временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов.

Цены согласованы с региональным отделением Социального фонда РФ и областным министерством ЖКХ и ГЗН.

С 1 февраля общая стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела супругу, родственникам покойного или лицам, взявшим на себя обязанность похоронить умершего, составит 9 165,37 рубля (сейчас - 8 370,20).

В перечне - оформление документов (будет 298,03 рубля, сейчас - 272,17), доставка гроба и других необходимых предметов (2 971,74 вместо 2 713,92), перевозка тела (останков) на кладбище или в крематорий (3 214,88 вместо 2 935,96), погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом (2 680,72 вместо 2 448,15).

Если хоронить умершего некому, на ритуал выделяется такая же сумма. Предоставление гроба будет стоить чуть меньше (2 540,60 рубля), но в услуги включено облачение тела (431,14).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте