В Пензе и Заречном срочно собирают капроновые колготки и чулки
В Пензе и Заречном волонтеры срочно собирают капроновые чулки и колготки черного, бежевого, коричневого и серого цветов.

Их собираются использовать для изготовления маскировочных сетей, имитирующих поломанные кирпичи, пишет портал «Город Z».

По словам волонтеров, принимаются как новые изделия, так и бывшие в употреблении (при условии, что хорошо выстираны).

В Пензе колготки и чулки ждут в ККЗ (Бакунина, 147), «Доме офицеров» (Ленинградская, 1а), а также в ДОСААФ (Восточная, 7). В Заречном капроновые изделия можно принести в МЦ «Ровесник».

Из этих организаций волонтеры готовы самостоятельно забрать пожертвованное.

