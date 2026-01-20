В Пензенской области снизился уровень преступности

Пензенская область вошла в десятку регионов РФ с самым низким уровнем преступности в 2025 году. Такие данные приводят эксперты ria.ru.

В основе исследования - число криминальных деяний на 10 000 жителей. В Сурском крае показатель составил 90,5, что на 23,3% ниже, чем в 2024-м. В рейтинге регионов РФ по преступности область заняла 10-е место из 85.

Показатель по числу тяжких и особо тяжких деяний вырос на 0,4%, достигнув 29,4.

Соседние с Пензенской областью регионы, такие как Ульяновская область и Мордовия, тоже попали в число регионов с низким уровнем преступности. Первая расположилась на 8-м месте (зафиксированных нарушений закона - 84,8, тяжких и особо тяжких - 29,7), вторая - на 11-м (90,6 и 30,5 соответственно).

Саратовская область заняла 37-ю строчку рейтинга со следующими значениями: выявленных преступлений - 113,2, тяжких и особо тяжких - 35,6. Тамбовская область попала на 42-е место с показателями 123,1 и 38,9 соответственно.

Лидером рейтинга стала Чеченская Республика (зарегистрированных деяний - 15,8, тяжких и особо тяжких - 5,1). На последней строчке - Карелия (183,3 и 48,8).