В Пензенской области изменился размер единого пособия

В Пензенской области с 1 января выросли единое пособие и выплаты беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках.

Так, единое пособие, которое получают нуждающиеся семьи с детьми до 17 лет, теперь составляет 15 432 руб. (100% прожиточного минимума), 11 574 руб. (75%), 7 716 руб. (50%).

Размер выплат беременным вырос до 17 341 руб. (100% прожиточного минимума), 13 005,75 руб. (75%), 8 670,50 руб. (50%).

«Выплаты в новых размерах семьи получат в начале февраля, поскольку единое пособие перечисляется в каждом новом месяце за предыдущий», - предупредили в Отделении СФР по Пензенской области.

В 2026-м изменились условия назначения единого пособия. Теперь для этого требуется наличие трудового дохода не ниже 8-кратного размера МРОТ за 12-месячный расчетный период (с 1 января - 216 744 руб. при МРОТ 27 093 руб.). Ранее сумма равнялась 4 минимальным размерам оплаты труда.

С 1 января для назначения пособия перестали учитывать единовременные выплаты при рождении или усыновлении ребенка, которые перечисляет работодатель.

«Вместе с тем уважительные причины отсутствия дохода от трудовой деятельности дополнились новым пунктом: получение пенсии по старости, по случаю потери кормильца или по инвалидности. Как и раньше, в назначении единого пособия не будет отказано даже с нулевым доходом, если в течение 10 месяцев расчетного периода имелись уважительные причины отсутствия доходов», - сообщили в Соцфонде.