Матерям детей-погодков захотели выплачивать 2 пособия

Общество

Матерям детей-погодков захотели выплачивать 2 пособия
Печать
Telegram

В среду, 14 января, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложили выплачивать матерям детей-погодков одновременно 2 пособия. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отметили авторы инициативы, сегодня в стране женщины, у которых вторая беременность наступает во время декрета, ставятся перед несправедливым выбором: продолжать получать выплаты по уходу за первым из детей или оформить пособие по беременности.

«Учитывая то, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка, мамы чаще всего оформляют отпуск по беременности и родам, одновременно прерывая отпуск по уходу за первым ребенком», - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект устраняет эту несправедливость, в нем предлагается в случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком выплачивать ей оба пособия в периоды соответствующих отпусков.

По мнению авторов инициативы, сохранение выплаты по уходу за первенцем поможет семьям снизить финансовую нагрузку и улучшит демографическую ситуацию в России.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 марта 2026-го.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
семья дети пособие
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!