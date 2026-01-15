Матерям детей-погодков захотели выплачивать 2 пособия

В среду, 14 января, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предложили выплачивать матерям детей-погодков одновременно 2 пособия. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Как отметили авторы инициативы, сегодня в стране женщины, у которых вторая беременность наступает во время декрета, ставятся перед несправедливым выбором: продолжать получать выплаты по уходу за первым из детей или оформить пособие по беременности.

«Учитывая то, что пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка, мамы чаще всего оформляют отпуск по беременности и родам, одновременно прерывая отпуск по уходу за первым ребенком», - говорится в пояснительной записке.

Внесенный законопроект устраняет эту несправедливость, в нем предлагается в случае наступления отпуска по беременности и родам в период нахождения матери в отпуске по уходу за ребенком выплачивать ей оба пособия в периоды соответствующих отпусков.

По мнению авторов инициативы, сохранение выплаты по уходу за первенцем поможет семьям снизить финансовую нагрузку и улучшит демографическую ситуацию в России.

Если документ примут, он вступит в силу с 1 марта 2026-го.