В Пензенской области снизилось число аварий на сетях

В Пензенской области с начала отопительного сезона уменьшилось количество аварий на объектах ЖКХ по сравнению с прошлым годом, сообщили в региональном правительстве.

Так, зарегистрировано 299 ЧП: 64 из них - на сетях теплоснабжения и горячего водоснабжения, 137 - на водопроводе, 2 - на объектах газоснабжения, 96 - на электросетях.

«Для сравнения: в прошлом году зафиксировано 792 аварии и инцидента, в том числе в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения - 398, холодного водоснабжения - 356», - отметили в региональном правительстве.

Известно, что в Пензенской области высокий уровень износа коммунальных сетей. Для их обновления требуются десятки миллиардов рублей.

«Работы много, необходимо время. Проблема носит системный характер и очень дорогостоящая. Чтобы нам хотя бы понизить аварийность, уровень износа для более устойчивой работы, нужно 36 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Пензенской области - 115 млрд», - пояснял губернатор Олег Мельниченко во время прямой линии 11 декабря 2025-го.