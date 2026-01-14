Мошенники стали применять схему «звонок из автошколы»

Мошенники активировали схему ложного взаимодействия с автошколами, чтобы выманивать деньги. Тенденцию заметили сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

При звонке аферисты представляются кем-нибудь из администрации учебного заведения, где намеченная ими жертва проходит курсы вождения. В диалоге они под предлогом записи на занятие, входа в учебный кабинет или подтверждения экзамена требуют передать код авторизации.

Если последовать инструкциям, мошенники применят обычную последовательность - имитацию взлома, сообщения об утечке данных и разговор якобы с сотрудником правоохранительных органов. На последнем этапе используются такие же стандартные аргументы («спасти деньги», «принять участие в следственных действиях»).

Данные об учащихся автошкол получить несложно, констатировали в МВД. Они содержатся в открытом доступе в сетевых аккаунтах учреждений и группах в соцсетях. Много нужного для себя мошенники узнают и в чатах.

Еще один вариант - создание фейковых телеграм-каналов и сайтов рейтинговых автошкол. На ресурсах размещаются объявления о льготных местах или ранней записи с пометкой об обязательной предоплате. При этом карта, реквизиты которой указаны, принадлежит частному лицу. Отправленные по ним деньги исчезают, а чтобы их вернуть, нужно раскрыть данные собственного «пластика».

«Не выполняйте указания неизвестных, кем бы они ни представлялись. Блокируйте таких людей и не вступайте с ними в разговоры. Предупредите об этом своих знакомых», - напомнила правила безопасности официальный представитель МВД России Ирина Волк.