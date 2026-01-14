Эндокринолог: Часть набранного за праздники веса уйдет сама

Часть веса, набранного во время новогодних праздников, уйдет сама в течение 1-2 недель при возвращении к обычному режиму. Тему прокомментировала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

По ее словам, обычно за зимние каникулы в среднем прибавляют в весе 1-2 кг, и в большинстве случаев это не жир.

«Основная часть этого прироста - временная. Это вода, гликоген и содержимое ЖКТ, а не жировая ткань», - написала эндокринолог.

Вода в организме задерживается из-за большого количества соли и углеводов, содержимое ЖКТ увеличивается за счет больших порций, а временные метаболические сдвиги происходят из-за сбитого режима.

«Чтобы набрать 1 кг жира, нужен устойчивый калорийный избыток в течение длительного времени - не пара недель праздников», - подчеркнула врач.

