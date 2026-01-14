15 января в Пензенской области начнут усиливаться морозы

В четверг, 15 января, в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с востока со скоростью 6-11 м/с.

В ночь на четверг столбики термометров опустятся до -9...-14 градусов. В большинстве районов ожидается небольшой снег.

Днем на улице будет -7...-12. В ночь на пятницу похолодает до -18...-23 градусов, осадки не прогнозируются.

В народном календаре 15 января Сильвестров день. На Руси в это время смотрели на звезды: тусклые сулили оттепель, а яркие - мороз.