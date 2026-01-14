15 января в 4 микрорайонах Пензы отключат свет

В четверг, 15 января, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Арбекове, на Бугровке, в Райках и на Южной Поляне.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- 5-й Виноградный пр-д, 24а;

- ул. Глазунова, 1а, 2а, 16а;

- ул. Рахманинова, 18;

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49;

- 7-й пр-д Громова, 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Гражданская, 21-31, 33-43 (нечетные), 44, 46, 48;

- ул. Захарова, 14, 16а, 16Б, 18г, 22, 26;

- ул. Ключевая, 1-16, 20-29, 31;

- ул. Зои Космодемьянской, 12, 14, 24, 30;

- Мироносицкая пл., 2а;

- ул. Пушкина, 66, 70-78 (четные), 82.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на ул. 65-летия Победы, 3, 5.

С 13:00 до 15:00 электроснабжение приостановят по адресам:

- ул. Гагарина, 14, 16;

- 1-й пр-д Лобачевского, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18;

- 2-й пр-д Лобачевского, 1/20, 7;

- ул. Краснова, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

- ул. Лобачевского, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.