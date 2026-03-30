31 марта жителей Пензенской области ждет теплый день без осадков

Во вторник, 31 марта, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с северо-востока со скоростью 7-11 м/с.

В ночь на вторник похолодает до 0...+5 градусов, осадки не ожидаются. Днем прогнозируется +15...+20. В ночь на среду будет +1...+6, местами пройдет небольшой дождь.

В народном календаре 31 марта обозначено как Кирилл - Дери полоз. На Руси в это время еще опасались весенних заморозков и говорили: «На Кирилла и спереди, и сзади - зима».

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.