В Пензе нуждающихся будут кормить перед храмом на Московской

В Пензе начиная с 2 апреля на площади перед храмом Богоявления Господня на улице Московской, 116, будут предлагать бесплатное горячее питание.

Такой мерой поддержки смогут воспользоваться малоимущие и находящиеся в трудной жизненной ситуации пензенцы. Им дадут первое, второе и чай.

Бесплатное питание хотят организовывать каждый четверг в 18:00, рассказали в Пензенской епархии.

В первый раз собираются приготовить 50 порций, чтобы понять, насколько востребован в городе такой вид помощи. В дальнейшем могут увеличить число порций или же количество дней кормления в неделю.

Помогать повару в работе, а также раздавать пищу будут волонтеры.

