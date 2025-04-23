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Общество

Улицу Ленинградскую в Пензе пообещали озеленить

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В Пензе вдоль дороги на улице Ленинградской почти не осталось деревьев. Теперь горожане видят только пни в квадратах земли в пешеходной зоне.

Участок улицы рядом с домами № 4 и 5 сфотографировала горожанка. «Когда это успели оболванить Ленинградскую? Прямо напротив элитного жилья ТАКОЕ безобразие», - высказалась женщина в телеграм-канале председателя гордумы Дениса Соболева.

На обращение ответил представитель управления ЖКХ города.

«В рамках муниципального задания МБУ «Пензавтодор» выполнило работы по удалению старых и аварийных деревьев на улице Ленинградской. В этом году на освободившемся месте планируется посадить новые деревья», - пообещали горожанке.

Пензенцев заинтересовало, какие именно деревья высадят, будут ли это крупномеры. Но ответов на их вопросы не поступило.

В середине февраля стало известно, что на Ленинградской сделали обрезку деревьев, что росли вдоль дороги.

«Откуда кроне расти? Ни одной ветки не оставили», «Почему-то подход к опиловке зависит от бригады, кто-то контролирует вообще их работу? Пока одни аккуратно срезают все тонкие ветки по одной, другие без тени сомнения просто полдерева спиливают нафиг», «Кто отвечает за этот модный дресс-код города?» - задались тогда вопросами пензенцы.

Деревья на этой улице пострадали и в октябре прошлого года: тогда спилили сразу несколько штук.

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Источник — фото подписчицы Светланы из TG-канала Дениса Соболева
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