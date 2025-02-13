Пензенцев возмутила обрезка деревьев на ул. Ленинградской

13.02.2025 | 20:47

В середине февраля на улице Ленинградской в Пензе решили заняться обрезкой деревьев, стоящих вдоль дороги.

Их превращение в обрубки возмутило жителей Западной Поляны. «На улице Ленинградской, похоже, решили совсем избавиться от деревьев. Даже зимой пилят. Что за беспредел!» - пожаловался подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Его возмущение разделили десятки людей. «Откуда кроне расти? Ни одной ветки не оставили», «Почему-то подход к опиловке зависит от бригады, кто-то контролирует вообще их работу? Пока одни аккуратно срезают все тонкие ветки по одной, другие без тени сомнения просто полдерева спиливают нафиг», «Кто отвечает за этот модный дресс-код города?» - задались вопросами пензенцы.

Кстати, деревья на улице Ленинградской пострадали и в октябре: тогда спилили сразу несколько штук.

В управлении ЖКХ заверяли, что зеленые насаждения находились в неудовлетворительном состоянии, и говорили о намерении обследовать участок на предмет наличия подземных коммуникаций. Если их не обнаружится, на освободившемся месте планировали посадить новые деревья.