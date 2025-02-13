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Глас народа

Пензенцев возмутила обрезка деревьев на ул. Ленинградской

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В середине февраля на улице Ленинградской в Пензе решили заняться обрезкой деревьев, стоящих вдоль дороги.

Пензенцев возмутила обрезка деревьев на ул. Ленинградской

Их превращение в обрубки возмутило жителей Западной Поляны. «На улице Ленинградской, похоже, решили совсем избавиться от деревьев. Даже зимой пилят. Что за беспредел!» - пожаловался подписчик телеграм-канала PenzaInform.

Пензенцев возмутила обрезка деревьев на ул. Ленинградской

Его возмущение разделили десятки людей. «Откуда кроне расти? Ни одной ветки не оставили», «Почему-то подход к опиловке зависит от бригады, кто-то контролирует вообще их работу? Пока одни аккуратно срезают все тонкие ветки по одной, другие без тени сомнения просто полдерева спиливают нафиг», «Кто отвечает за этот модный дресс-код города?» - задались вопросами пензенцы.

Кстати, деревья на улице Ленинградской пострадали и в октябре: тогда спилили сразу несколько штук.

Пензенцев возмутила обрезка деревьев на ул. Ленинградской

В управлении ЖКХ заверяли, что зеленые насаждения находились в неудовлетворительном состоянии, и говорили о намерении обследовать участок на предмет наличия подземных коммуникаций. Если их не обнаружится, на освободившемся месте планировали посадить новые деревья.

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