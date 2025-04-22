В Пензе уволили водителя маршрутки, забывшего о своих обязанностях

22.04.2025 | 11:28

В Пензе пытаются обеспечить стабильную работу маршрута № 88т (ГПЗ-24 – Аэропорт). Сейчас количество рейсов сократили.

На работу маршрутки пожаловались жители ГПЗ. «Она едет мимо с 9 утра и до вечера и не забирает нас. С номером С447 не останавливается вообще. Почему не наказывают?» - возмутился пензенец, добавив, что микроавтобусов с номером 88Т осталось всего 2.

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что маршрут обслуживает индивидуальный предприниматель по нерегулируемому тарифу, то есть его затраты регион не возмещает.

«По информации перевозчика, за неоднократные нарушения своих должностных обязанностей водитель автобуса № 88т был уволен. В связи с отсутствием соискателей на имеющееся вакантное место количество рейсов на маршруте сократилось», - рассказали в ГКУ сетевому изданию «ПензаИнформ».

Перевозчику поручили наладить работу маршрута и провести внеплановый инструктаж с водителями о важности соблюдения расписания и обязательной посадке (высадке) пассажиров.