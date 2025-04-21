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Общество

Пензенцев ждут 2-дневная и 3-дневная рабочие недели

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В России началась последняя полная рабочая неделя перед майскими праздниками. Следующие две будут трехдневными.

На неделе с 28 апреля по 4 мая у некоторых жителей Пензенской области будет даже не 3, а 2 рабочих дня - 28 и 30 апреля. 29-го числа в этом году отмечается Радоница - день особого поминовения усопших, который в регионе официально является нерабочим. Как правило, выходной получают жители Пензенской области, работающие в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

30 апреля у россиян с 40-часовой рабочей неделей будет сокращенный день - на 1 час.

1 мая отмечается Праздник Весны и Труда, на 2-е был перенесен выходной с субботы, 4 января. 3 и 4 мая - суббота и воскресенье.

На неделе с 5 по 11 мая четверг, 8-е число, в России не будет рабочим днем из-за 23 февраля: День защитника Отечества выпал на воскресенье и был перенесен. 9 мая в стране празднуется День Победы, 10-е и 11-е - суббота и воскресенье.

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Источник — фото pxhere.com
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