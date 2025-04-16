29 апреля в Пензенской области будет нерабочим для бюджетников

16.04.2025 | 12:33

В 2025 году Радоница выпадает на 29 апреля. В Пензенской области день особого поминовения усопших официально является нерабочим.

Радоница отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова. В этот день православные верующие посещают кладбища, чтобы навестить могилы умерших родственников и близких.

Как правило, выходной получают жители Пензенской области, работающие в бюджетных организациях. В детских садах действуют дежурные группы.

Законопроект об объявлении Радоницы нерабочим днем был внесен на рассмотрение Законодательного собрания губернатором Василием Бочкаревым в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима в 2015 году. Законодатели поддержали инициативу.

Ранее в гордуме предложили частично открыть въезд на городские кладбища - в большие церковные праздники.