21 апреля пензенцев ожидает теплая погода

20.04.2025 | 15:36

В первый день новой недели пензенцев ждет по-летнему теплая погода. В Приволжском УГМС дали прогноз на 21 апреля.

Ночью столбики термометров покажут +7...+12 градусов, днем поднимутся до +22...+27. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 13 метров в секунду.

Погода будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее синоптики сообщили, что Пензенская область находится под влиянием антициклона, поэтому на улице солнечно и тепло.

21 апреля в народном календаре - Родион Ледолом. Предки обращали внимание на то, каким выдастся утро: если оно было туманным, ждали пасмурного лета, а солнце в начале дня предвещало жаркий сезон.