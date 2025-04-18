19 апреля в Пензенской области ожидается кратковременный дождь

18.04.2025 | 20:30

В субботу, 19 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 9-14 м/с.

На улице по-прежнему будет тепло. В ночь на пятницу термометры покажут +6...+11 градусов, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +21...+26.

В ночь на воскресенье будет +6...+11 градусов, без осадков.

В народном календаре 19 апреля - Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. На Руси подмечали: в этот день туман утром предвещает сухую погоду до конца месяца.