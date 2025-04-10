11 апреля в Пензенской области осадков не обещают

10.04.2025 | 22:00

В пятницу, 11 апреля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на пятницу термометры покажут 0...-5 градусов. Осадков не прогнозируется, местами ожидается туман, он сохранится и в утренние часы.

Днем воздух прогреется до +7...+12. В ночь на субботу будет -3...+2 градуса и по-прежнему преимущественно без осадков.

В народном календаре 11 апреля - Берещенье. Предки подмечали: в этот день высокие облака, быстро движущиеся по небу, предвещают хорошую погоду.