Пензенцы сопротивляются побелке деревьев

26.03.2025 | 21:03

Жители Пензы высказались против побелки деревьев, считая, что она не только бессмысленна, но и вредна для растений.

Требования прекратить губить деревья известью, мешающей газообмену, сразу несколько горожан высказали в телеграм-канале главы Пензы Олега Денисова.

«Зачем продолжают белить деревья? Кто-то может ответить на этот вопрос? Город не армия! И времена, когда был нужен светоотражающий эффект, давно прошли», - написал горожанин.

«Зачем вы это делаете? Побелка деревьев запрещена!» - добавил другой мужчина.

На сообщения пензенцев отреагировал представитель управления ЖКХ.

«Покраска стволов деревьев на центральных улицах города несет эстетический характер», - пояснил он.

Что касается правила благоустройства, запрещающего процедуру, то, как оказалось, оно «носит рекомендательный характер».

Ранее сообщалось, что в рамках месячника по благоустройству во всех четырех районах Пензы сейчас белят деревья вдоль основных магистралей.