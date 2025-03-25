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Общество

Побелка для деревьев может привести к потере зрения

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Весной, в межсезонье, возникают факторы травмирования глаз. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог клиники 3Z Динара Лоова.

По ее словам, в ветренную погоду, которая нередка в это время года, в глаз может попасть инородный объект, а также пыль и грязь.

«Важно не пытаться избавиться от них самостоятельно активным трением глаз (особенно на улице, грязными руками) - можно занести инфекцию или дополнительно расширить зону поражения. Необходимо срочно обратиться к офтальмологу. Если инородное тело «застряло», удалить его сможет лишь хирург. После извлечения могут быть назначены противовоспалительные и ранозаживляющие препараты», - объяснила Динара Лоова.

Кроме того, с приходом весны учащаются случаи попадание в глаз раствора извести при побелке деревьев.

«Это довольно частое, хорошо знакомое офтальмологам и крайне опасное событие, поскольку такой раствор - это щелочь, а любые ожоги щелочью, в том числе ожоги глаз, протекают гораздо тяжелее, чем ожоги кислотой. В конечном итоге это может привести к полной и безвозвратной потере зрения», - предупредила врач.

Она посоветовала в первую очередь удалить раствор побелки с поверхности глаза сухой салфеткой.

«Только после этого можно обильно промыть глаз проточной водой. Также необходимо вызвать скорую помощь», - заключила офтальмолог.

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Источник — фото pxhere.com
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