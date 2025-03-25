«Лугометрия» и «Арбековская застава»: для любого сценария жизни

25.03.2025 | 17:19

На прошедшей сессии Законодательного собрания Пензенской области губернатор региона Олег Мельниченко рассказал об успехах в сфере жилищного строительства.

«В России к 2030 году на 1 человека должно приходиться 33 кв. м жилья. В нашем регионе уже сейчас этот показатель составляет 35,5 кв. м», - сообщил он.

Глава региона отметил, что в 2024 году Пензенская область достигла рекорда в строительстве - построено 1 054 000 кв. м., что на 12% больше, чем в 2023-м.

Значительная часть этого статистического показателя (более 181 000 кв. м, согласно рейтингу ЕРЗ РФ) - квадратные метры, введенные в эксплуатацию группой компаний «Территория жизни».

«Для себя вы можете рассмотреть различные варианты покупки как на этапе строительства, так и в сданных домах. Например, если вам необходимо быстро переехать, то для вас - готовые квартиры с отделкой и техникой. Универсальный формат отделки светлых тонов позволит вам оформить интерьер своей квартиры и наполнить его стильными акцентами», - обратилась к клиентам коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

К примеру, «Арбековская застава» - гармонично развитая локация с современной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Ее обеспечивают несколько широкополосных магистралей и новая развязка, построенная в рамках нацпроекта. Жилой комплекс заслужил репутацию микрорайона, который выбирают молодые семьи.

Здесь 27 домов. На первых этажах зданий, отведенных под коммерцию, располагаются магазины, аптеки, торговые салоны. Широко представлены уютные кофейни, спортивные студии, образовательные центры.

Одно из главных требований современных жителей - наличие образовательных учреждений. Детские сады, православный клуб раннего развития «Колокольчик» - это то, что уже есть в «Арбековской заставе». Работает школа № 78, в 2025 году начнется строительство еще одной школы (в 7-м микрорайоне).

За комфорт отвечают 2 бульвара, которые стали местом традиционных мероприятий и общегородских праздников.

«Арбековская застава» подойдет тем, кто хочет заселиться сразу же после оформления сделки. Дома готовы и уже ждут своих жителей.

ЖК «Лугометрия» создан в соответствии с концепцией «Жилая природа» и расположен в гармоничном соседстве с природными ландшафтами. Проект реализуется в рамках комплексного развития территории.

Современные тренды девелопмента - то, что делает «Лугометрию» привлекательной для жителей. Дворы без автомобилей, ландшафтный дизайн, комплексное озеленение, Wi-Fi на территории, площадки с оборудованием от ведущих российских производителей - это формирует комфортную среду для жизни.

Застройщик при поддержке города и областного правительства продолжает системную работу над микрорайоном и его развитием. В 2024 году было завершено строительство не только транспортной развязки, но и дороги севернее «Лугометрии». В 2026-м начнется возведение новой школы. Активными темпами обустраивается пешеходный бульвар, который объединит все дворы. Культурным центром района станет храмовый комплекс Преподобного Вениамина Печерского.

«Нам понравился микрорайон. Удобное расположение, хороший вид. Будем рады тут жить», - поделились впечатлениями новоселы Елизавета и Дмитрий.

Дополнительное преимущество - наличие готовой отделки, кухонного гарнитура и техники. Оценить их можно уже сейчас благодаря рум-туру.

Только до конца марта действуют выгодные предложения от застройщика - покупка квартиры с платежом от 15 000 рублей * в месяц и экономией до 420 000 рублей **.

Получить консультацию менеджеров команды ведущего застройщика региона ГК «Территория жизни» можно на сайте территорияжизни.рф, по номеру единого кол-центра компании 203-000 или через заявку на сайте.

Также работают офисы продаж:

- ул. 65-летия Победы, 29 (с 9:00 до 21:00);

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