В Кузнецке возникли проблемы из-за одноразовых салфеток

24.03.2025 | 16:49

Одноразовые салфетки стали одним из основных элементов засорения в Кузнецке. Это констатировал глава города Сергей Златогорский. С темы благоустройства он начал оперативное совещание в понедельник, 24 марта.

«Сейчас очень модно следить за гигиеной. Все такие чистоплотные, у всех они [салфетки] есть, вытерли и фьють...» - взмахнул рукой чиновник.

По его словам, горожане бросают салфетки и на улицах, и в лесах.

«Где только нет... Какой-то диссонанс… Вы за чистоту чего? Себя только родного или родной?» - возмутился Сергей Златогорский.

Он напомнил, что 12 апреля состоится общегородской субботник, и призвал управляющие компании привлечь к уборке население.

«Люди должны выйти и убрать около себя. Вокруг домов все заплевано. Кто там курит? Город, что ли, ходит курит? Кто живет, тот там и курит. Ну за собой-то уберите бычки. Включайтесь! Это общая забота - убрать город. И бюджетные организации то же самое. Не только у себя на пятаке, но выйдите за забор своей фазенды, своего офиса, своих хозяйств, гляньте, а не стоит ли где-то еще убраться», - обратился глава Кузнецка к гражданам.