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Общество

В Спутнике на видовые квартиры действуют программы рассрочки

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Холдинг «Термодом» рассказал, что квартиры в первой очереди ЖК «Созвездие» можно купить в рассрочку. Программы действуют и в строящихся, и в сданных корпусах.

Менеджеры готовы подобрать варианты с видом на озеро или город - на усмотрение клиента.

Если в качестве примера взять 1-комнатную квартиру площадью 44 кв. м, цифры получатся следующие:

- цена - 4 666 200 руб.;

- рассрочка на 5 лет;

- первый взнос - 50%, или 2 333 100 руб.;

- удорожание на остаток - 20%;

- платежи - 46 662 руб./мес.

В Спутнике на видовые квартиры действуют программы рассрочки

Расчет составлен на квартиру в корпусе «Мира». Это дом с единой двухэтажной входной группой, подземным паркингом и авторским двором на уровне второго этажа.

Узнать больше о свободных квартирах, ценах, программах рассрочки, сделать расчет стоимости понравившейся квартиры можно в офисах продаж холдинга «Термодом», тел. 28-28-20. Сайт ЖК «Созвездие» - sozvezdiepnz.ru.

* Перед покупкой следует оценить финансовые возможности и риски, изучить все условия рассрочки на сайте termodom-pnz.ru. В корпусах «Астерион» и «Авиор» первый взнос - от 30%, удорожание на остаток - 10%, в корпусах «Атлас» и «Мира» первый взнос - от 50%, удорожание на остаток - 20%. Подробные условия представлены на сайте termodom-pnz.ru. Застройщик 1-й очереди ЖК «Созвездие» - ООО «СЗ «Созвездие», проектные декларации - на https://наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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