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Общество

Российские самолеты: анонсирована модернизация системы авиаперевозок

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В Пензенской области необходимо модернизировать систему авиаперевозок. Так считает губернатор Олег Мельниченко, выступивший на сессии регионального Заксобра в пятницу, 21 марта.

«Понятно, что сейчас по всей стране есть проблема с авиапарком. Я думаю, что, скорее всего, в ближайшие 3-4 года по авиапарку, по количеству тех бортов, которые летают, мы будем проседать. Но с учетом тех задач, которые поставлены по МС-21, по Superjet, думаю, что через 3-4 года это будет возмещаться путем поступления наших российских бортов», - отметил он.

Глава региона подчеркнул, что, какие бы проблемы область сейчас ни испытывала в данной сфере, этот период нужно «выдержать, выстоять», а после замещения парка российскими самолетами удастся запустить новые маршруты и расширить зону присутствия.

«В серьезных планах - построить новый аэропорт и все модернизировать, что у нас там есть», - добавил Мельниченко.

Он уточнил: за прошлый год было перевезено около 355 тысяч пассажиров, что практически соответствует советским объемам, на субсидирование воздушных перевозок направлялось 120 млн рублей.

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