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Общество

Психические расстройства оказались заразными

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Бредовые идеи, мании величия или преследования, ревность и ипохондрию можно подхватить от другого человека, утверждает врач-психиатр, психотерапевт Клиники доктора Исаева Дарья Королева.

Весьма заразен именно бред. При этом явлении нарушаются ход и форма суждений, логичность, последовательность. Больного невозможно переубедить.

По словам Королевой, которые приводит издание «Известия», в некоторых случаях здоровые люди, живущие или работающие с больным человеком и не подозревающие о его недуге, перенимают его бредовые представления или аргументы.

Врач привела в пример случай из своей практики, когда молодая женщина была уверена, что ее коллега следит за ней. Это убеждение строилось на простых совпадениях: мужчина часто бывал в тех же местах, что и она, приходил и уходил с работы примерно в то же время, что и она. Такие случайности стали для женщины доказательствами слежки, довод о том, что у сослуживцев похожий график, а рабочее пространство ограничено, в расчет не принимался.

«Через некоторое время сотрудница, с которой женщина делилась подозрениями, тоже начала замечать «преследование». Все продолжалось до тех пор, пока подруг не разъединили. Потом вторая сотрудница осознала, что никакой слежки нет. А ее приятельница уже находилась в таком тяжелом состоянии, что ей потребовалась госпитализация в медицинский центр неврозов», - рассказала психотерапевт.

Дарья Королева отметила: бред зачастую проявляется в замкнутых группах, в том числе родительских чатах. Особенно опасно, если тревожный собеседник имеет авторитет у других участников беседы. В таком случае его идеи способны распространиться мгновенно.

«Как-то родители воспитанников детсада обсуждали случай заболевания ветрянкой. Один из участников чата начал нагнетать ситуацию, заявляя, что это не просто ветрянка, а некий новый, более опасный вирус. Другие родители тоже запаниковали. Они начали искать у детей несуществующие симптомы, водили их по врачам, делали ненужные анализы, подозревая редкие заболевания, о которых даже речи быть не могло», - привела пример врач.

Она добавила: заразившийся психическим расстройством самостоятельно избавляется от заблуждений, но только в том случае, если его отделить от носителя и инициатора бредовых идей и мании. Помощь психотерапевта ему не требуется.

Самому же больному нужно медикаментозное лечение, психотерапия в данном случае противопоказана.

Королева посоветовала включать критическое мышление и не поддаваться эмоциям окружающих, а также проверять передаваемую ими тревожную информацию.

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