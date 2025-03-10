Ветеран СВО представит регион на Кубке защитников Отечества

10.03.2025 | 17:36

Ветеран спецоперации Виталий Салтыков представит Пензенскую область на I Всероссийском кубке защитников Отечества по зимним видам спорта, который состоится в Ханты-Мансийске. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

«Соревнования соберут более 300 участников боевых действий из 60 регионов страны. Мы гордимся, что Пензенскую область представляет Виталий Викторович. Его путь - это пример настоящей силы духа. Он ушел на службу добровольцем, стал командиром минометной батареи, получил тяжелое ранение, но с готовностью принял новый вызов, согласившись на участие в спортивных состязаниях», - рассказал Олег Мельниченко.

Сейчас ветеран СВО занимается подготовкой под руководством тренера из спортивной школы № 4 г. Пензы Елены Портновой. «Очень ответственный, исполнительный, добросовестный. Освоил большой спуск, поворотную часть», - описала она успехи Виталия Салтыкова.

По словам самого военного, он первый раз будет участвовать в соревнованиях подобного уровня.

«Болеем за нашего героя и желаем ему победы!» - подчеркнул губернатор.