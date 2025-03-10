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Общество

Ветеран СВО представит регион на Кубке защитников Отечества

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Ветеран спецоперации Виталий Салтыков представит Пензенскую область на I Всероссийском кубке защитников Отечества по зимним видам спорта, который состоится в Ханты-Мансийске. Об этом в понедельник, 10 марта, сообщил на своих страницах в соцсетях губернатор Олег Мельниченко.

Ветеран СВО представит регион на Кубке защитников Отечества

«Соревнования соберут более 300 участников боевых действий из 60 регионов страны. Мы гордимся, что Пензенскую область представляет Виталий Викторович. Его путь - это пример настоящей силы духа. Он ушел на службу добровольцем, стал командиром минометной батареи, получил тяжелое ранение, но с готовностью принял новый вызов, согласившись на участие в спортивных состязаниях», - рассказал Олег Мельниченко.

Сейчас ветеран СВО занимается подготовкой под руководством тренера из спортивной школы № 4 г. Пензы Елены Портновой. «Очень ответственный, исполнительный, добросовестный. Освоил большой спуск, поворотную часть», - описала она успехи Виталия Салтыкова.

Ветеран СВО представит регион на Кубке защитников Отечества

По словам самого военного, он первый раз будет участвовать в соревнованиях подобного уровня.

«Болеем за нашего героя и желаем ему победы!» - подчеркнул губернатор.

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Источник — фото из канала Олега Мельниченко
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