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Общество

Пензенская область вошла в топ-20 регионов с низкой безработицей

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Пензенская область заняла 17-е место в рейтинге регионов РФ по безработице, опубликованном ria.ru.

Показатель в IV квартале 2024 года равнялся 1,7, что на 0,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2023-го. Подсчитано, что среднее время поиска работы пензенцами в III квартале прошлого года составляло 3 месяца.

Низкий уровень безработицы означает, что предприятиям не хватает сотрудников. Это, в свою очередь, может сказаться на увеличении инфляции.

В среднем в России уровень безработицы в IV квартале 2024-го находился на отметке 2,3 (-0,6% к аналогичному периоду 2023-го). В среднем в III квартале прошлого года граждане искали новое место 5 месяцев.

Первое место в рейтинге заняла Москва с показателем 0,9. В поисках работы жители столицы находились 3,9 месяца. На второй строчке - Амурская область (1,0 и 3,9 месяца соответственно).

На последнем, 85-м месте - Республика Ингушетия. Уровень безработицы там 25,5. Поиск нового места занимал 5,9 месяца.

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