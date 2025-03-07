«Юга» удивили главу Минстроя Пензенской области

07.03.2025 | 14:01

«Юга» приятно удивили министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева. Он посетил строящийся «Термодомом» город-курорт в среду, 5 марта.

Глава «Термодома» Рафик Ибрагимов показал министру амфитеатр и будущую набережную, первый строящийся поселок и начало большого проспекта, названного в честь грядущего 80-летия Победы.

Затем Александр Гришаев и Рафик Ибрагимов рассмотрели будущее города-курорта, в частности первоочередные социальные объекты. Это школа на 550 учеников и два детских сада на 120 и 200 мест. Они уже запроектированы таким образом, что будут располагаться в легкой пешей доступности и от индивидуальных, и от многоквартирных домов.

Также с представителями транспортных управлений региона обсудили будущее общественного транспорта для города-курорта. Следующим шагом станет встреча непосредственно с перевозчиками, где планирование конкретных маршрутов.

Интерес к проекту есть и у представителей железной дороги, по которой «Юга» могут быть связаны как с главной станцией Пензы, так и с микрорайоном Арбеково.

Александр Гришаев высоко оценил комплексный подход «Термодома».

«У нас в Пензенской области еще ни один застройщик не принимался за такое. По крайней мере, на моей памяти этого не было», - отметил министр.

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