Сетевое издание|18+|Пятница|7 мар 2025|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

«Юга» удивили главу Минстроя Пензенской области

Печать
Telegram

«Юга» приятно удивили министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Александра Гришаева. Он посетил строящийся «Термодомом» город-курорт в среду, 5 марта.

Глава «Термодома» Рафик Ибрагимов показал министру амфитеатр и будущую набережную, первый строящийся поселок и начало большого проспекта, названного в честь грядущего 80-летия Победы.

«Юга» удивили главу Минстроя Пензенской области

Затем Александр Гришаев и Рафик Ибрагимов рассмотрели будущее города-курорта, в частности первоочередные социальные объекты. Это школа на 550 учеников и два детских сада на 120 и 200 мест. Они уже запроектированы таким образом, что будут располагаться в легкой пешей доступности и от индивидуальных, и от многоквартирных домов.

Также с представителями транспортных управлений региона обсудили будущее общественного транспорта для города-курорта. Следующим шагом станет встреча непосредственно с перевозчиками, где планирование конкретных маршрутов.

Интерес к проекту есть и у представителей железной дороги, по которой «Юга» могут быть связаны как с главной станцией Пензы, так и с микрорайоном Арбеково.

Александр Гришаев высоко оценил комплексный подход «Термодома».

«У нас в Пензенской области еще ни один застройщик не принимался за такое. По крайней мере, на моей памяти этого не было», - отметил министр.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте