«МегаФон»: интернет-мошенники подготовились к праздникам

04.03.2025 | 13:58

В праздники интернет-мошенники действуют более активно: выманивают личные данные, взламывают учетные записи, похищают деньги. Как правило, в преддверии различных красных дней календаря защитные решения «МегаФона» регистрируют рост количества фишинговых ресурсов почти на треть, но 2025-й отличается по показателям: с начала года статистика продемонстрировала почти двукратное увеличение.

В 2024-м в новогодние каникулы, а также перед 23 Февраля и 8 Марта специалисты фиксировали порядка 17 000 фишинговых доменов в месяц. В этом году в январе их число превысило отметку в 30 000. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты, финансовые организации, маркетплейсы. В праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями.

Соотношение фишинга осталось прежним: 60% - ресурсы-иммитаторы инвестиционной и финансовой тематики (маскируясь под крупные корпорации, мошенники рассказывают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги и выманивают данные карты пользователя), около 10% - сайты «маркетплейсов» и «интернет-магазинов» (злоумышленники предлагают принять участие в розыгрыше, получить бонусы, скидки).

Увеличивается и число ресурсов, цель которых - украсть учетную запись пользователя в мессенджере, социальной сети. Тенденция не связана с праздниками, однако показатели здесь выше, чем у роста фишинга. Так, если ранее фиксировали около 1 000 таких доменов в день, то сейчас число уже превышает 2 500.

Как правило, на подобных ресурсах пользователю предлагают авторизоваться при помощи аккаунта в мессенджере или соцсети, чтобы принять участие в голосованиях, акциях или просто в целях безопасности.

Отдельно специалисты «МегаФона» отмечают категорию сайтов, которые подделывают официальные ресурсы проверки доступов или разрешений: например, «Проверка запрета на въезд в РФ онлайн», «Управление по вопросам миграции». Пользователя вынуждают ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Затем комбинация цифр используется для доступа к учетной записи жертвы.

«Мы всегда уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться наши абоненты. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать наших абонентов и совершенствовать продукты для защиты как абонентов, так и корпоративных клиентов. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям», - прокомментировал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов компании «МегаФон» Сергей Хренов.

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