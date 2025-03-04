5 марта в Пензенской области будет дуть сильный ветер

04.03.2025 | 22:00

5 марта в Пензенской области ожидается облачная погода, на протяжении суток будет идти мокрый снег. Прогноз дали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут 0...-5 градусов, ветер подует с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до -2...+3 градусов. Направление ветра изменится на северо-западное, его порывы усилятся и будут достигать 15-18 метров в секунду. Из-за этого в регионе установят желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

Ранее метеорологи предупредили, что на этой рабочей неделе Пензенская область окажется во власти циклонических вихрей, в регион начнет активно поступать теплый и богатый влагой воздух.

В старину верили: если 5 марта ветер меняет направление, быть недолгой оттепели; если в этот день идет снег с дождем, стоит ждать скорого разлива рек.