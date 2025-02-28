Невролог: Увлечение гаджетами приводит к нарушениям памяти

28.02.2025 | 09:06

У нарушений памяти есть ряд причин. О них «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» невролог Екатерина Демьяновская.

Память человека делится на долговременную и первичную. Долговременная хранит огромное количество информации: детские воспоминания, яркие события, знания и навыки. Данные в первичной памяти хранятся недолго, чтобы информация перешла в долговременную, нужны определенные факторы, отметила эксперт.

Она предупредила: память снижается при частом использовании гаджетов - это явление называется диджитал-деменция. Молодые люди не запоминают необходимые сведения, размещенные в электронных хранилищах. При просмотре роликов задействованы только зрение и слух, тогда как остальные сенсорные центры, включая мышечную память и навыки удержания координации и равновесия, атрофируются.

Также у молодежи причинами проблем с памятью могут быть черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, острые нарушения мозгового кровообращения. В старшем возрасте в основе лежат главным образом дегенеративные процессы.

Кроме того, причинами затруднения с воспроизведением недавних событий или информации могут стать инфекции, проблемы с щитовидной железой, недостаток витаминов B1, B12 и фолиевой кислоты, переутомление и стресс.

Также к нарушению питания нервных клеток мозга приводят артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет I типа, почечная или печеночная недостаточность на фоне гепатитов или после острых отравлений.

«Если проблемы с памятью начали беспокоить до 50-60 лет, то процесс, как правило, обратимый. В первую очередь стоит посетить врача, чтобы исключить влияние на память заболеваний, проверить уровень витаминов и гормональный фон», - порекомендовала невролог.