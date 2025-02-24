«Термодом» устроил экскурсию в Спутник детям из Спасска

24.02.2025 | 14:01

Дружба строительного холдинга «Термодом» и Спасского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, продолжается. Ежегодно подарком детям становится поездка в Город Спутник, где их ждет насыщенная развлекательная программа.

В этот раз «Термодом» и его партнеры пригласили ребят испытать возможности арены виртуальной реальности, насытиться командным духом на площадке лазертага, вкусно пообедать в ресторане на набережной, а главное - познакомиться с самим Городом Спутником, носящим титул «Достижение Пензенской области».

Эмоции подкрепили подарками от строительного холдинга и походом в кино.

«Термодом» - большой друг детей и счастливого детства. И этой дружбе уже много лет.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.