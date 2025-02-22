Пензенцам обещают в воскресенье небольшой снег и мороз

22.02.2025 | 16:16

В воскресенье, 23 февраля, в Пензенской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег.

По данным Приволжского УГМС, ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с.

Ночью температура воздуха составит -12...-17 градусов, днем повысится до -5...-10.

Опасных и неблагоприятных природных явлений в прогнозе нет.

Согласно народным приметам, если кот в этот день царапал пол, то следовало ожидать метель. А если вороны чистили перья, считалось, что вот-вот пойдет снегопад. Мороз на 23 февраля служил залогом теплого марта.