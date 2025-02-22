Пензенцам обещают в воскресенье небольшой снег и мороз

В воскресенье, 23 февраля, в Пензенской области ожидается облачная погода, местами небольшой снег.
По данным Приволжского УГМС, ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 м/с.
Ночью температура воздуха составит -12...-17 градусов, днем повысится до -5...-10.
Опасных и неблагоприятных природных явлений в прогнозе нет.
Согласно народным приметам, если кот в этот день царапал пол, то следовало ожидать метель. А если вороны чистили перья, считалось, что вот-вот пойдет снегопад. Мороз на 23 февраля служил залогом теплого марта.
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