Жителей Пензенской области ждут морозные ночи

В пятницу, 21 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, сообщает Приволжское УГМС.
Ветер окажется неустойчивым и слабым.
В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -13...-18 градусов, в отдельных районах - до -23.
Днем 21 февраля на улице будет -7...-12 градусов. В ночь на субботу термометры покажут -17...-22.
В народном календаре 21 февраля - Захар Серповидец. На Руси подмечали: чем холоднее в этот день, тем теплее окажется март.
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