Жителей Пензенской области ждут морозные ночи

20.02.2025 | 22:00

В пятницу, 21 февраля, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер окажется неустойчивым и слабым.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -13...-18 градусов, в отдельных районах - до -23.

Днем 21 февраля на улице будет -7...-12 градусов. В ночь на субботу термометры покажут -17...-22.

В народном календаре 21 февраля - Захар Серповидец. На Руси подмечали: чем холоднее в этот день, тем теплее окажется март.