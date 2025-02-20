В регионе за неправильную перевозку детей наказали 100 водителей

20.02.2025 | 11:49

В Пензенской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Автокресло - детям!». Они массово проверили водителей, перевозивших маленьких пассажиров.

За один день на 100 автомобилистов составили протоколы.

«Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей младше 7 лет в легковом автомобиле и в кабине грузового, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка», - сообщила инспектор по пропаганде БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по г. Пензе Алина Сычева.

Юных пассажиров от 7 до 11 лет можно пристегивать ремнями безопасности. Если ребенок сидит впереди, необходима детская удерживающая система.

За нарушение требований грозит штраф 3 000 рублей.