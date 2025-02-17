В Кузнецке накажут рублем владельцев собак на самовыгуле

17.02.2025 | 17:12

В Кузнецке готовы штрафовать владельцев собак, отпускающих питомцев на самовыгул. Речь об этом зашла на совещании в администрации города в понедельник, 17 февраля.

Глава Кузнецка Сергей Златогорский отреагировал на обращения граждан о бегающих по улицам собаках с ошейниками, которые проявляют агрессию.

«На сессии Законодательного собрания Пензенской области принят соответствующий нормативный акт. Органы местного самоуправления теперь могут применять административные меры. Поэтому гражданам, которые жалуются, нужно сделать следующее: снять на видео эту собаку, которая бегает сама по себе, и написать, с какого она двора. Как правило, знают, чья это собачонка. И мы приедем оштрафуем этих граждан на основании этого видео за бесхозный выгул своего очередного крокодила неуправляемого», - объяснил Златогорский.

По его словам, наказание рублем за бесхозный выгул пса, возможно, образумит владельцев.

«Раз рублем накажем, два, три, можем хоть каждый день, если он каждый день гуляет. По карману стукнем, глядишь, и поводок найдется. И будку организуют, и забор поправят с калиткой», - добавил глава города.

Он дал поручение подчиненным составлять административные протоколы по жалобам горожан и таким образом пополнять муниципальный бюджет.