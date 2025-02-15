МЧС рекомендовало рыбакам запастись штырями со шнуром

15.02.2025 | 12:15

Любители зимней рыбалки входят в группу риска, так как при неустойчивой температуре выход на неокрепший лед крайне опасен. Об этом напомнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Специалисты посоветовали рыбакам, рискующим жизнью ради хобби, иметь с собой средства спасения.

«Наилучший вариант - это два прочных заостренных металлических штыря с удобными ручками. Ручки эти соединены между собой шнуром длиной порядка полутора метров. В случае провала под лед рыбак может ими воспользоваться для спасения, с силой втыкая их в лед и таким образом вытягивая себя из воды», - пояснили в пресс-службе.

Несколько лет назад такие приспособления по заказу спасателей изготовили воспитанники центра технологического обучения. Изделия раздали рыбакам, и никто из них не отказался от подарка.

Любителям рыбной ловли следует принять и другие меры предосторожности. Так, прежде чем выходить на водоем, следует вспомнить, где расстояние до дна превышает рост человека и где с глубокого места можно быстро выйти на береговую отмель.

Спускаться с берега нужно осторожно, так как лед может иметь трещины или неплотно соединяться с сушей; кроме того, под ним скапливается воздух. Не следует приближаться к вмерзшим корягам, водорослям, видимым в толще пузырям. Подыскивать место для ловли лучше всего на расстоянии 3 метров от других рыбаков.

Ни в коем случае нельзя выходить на лед при плохой видимости (туман, снегопад, дождь) и в темноте.