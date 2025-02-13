Врачи смогут назначать пациентам незарегистрированные препараты

13.02.2025 | 12:50

Минздрав планирует разрешить врачам назначать пациентам лекарственные препараты, не зарегистрированные в России. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, подобные назначения станут давать врачебные комиссии, но только в некоторых случаях:

- если в стране нет аналогов нужных препаратов;

- пациенту не помогает проводимая терапия, состояние его здоровья продолжает ухудшаться;

- не существует других методов лечения (немедикаментозных);

- у человека имеется индивидуальная непереносимость препаратов, зарегистрированных в РФ.

При назначении лекарств комиссия должна будет определять их прием согласно инструкции на русском языке.