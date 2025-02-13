Врачи смогут назначать пациентам незарегистрированные препараты

Минздрав планирует разрешить врачам назначать пациентам лекарственные препараты, не зарегистрированные в России. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, подобные назначения станут давать врачебные комиссии, но только в некоторых случаях:
- если в стране нет аналогов нужных препаратов;
- пациенту не помогает проводимая терапия, состояние его здоровья продолжает ухудшаться;
- не существует других методов лечения (немедикаментозных);
- у человека имеется индивидуальная непереносимость препаратов, зарегистрированных в РФ.
При назначении лекарств комиссия должна будет определять их прием согласно инструкции на русском языке.
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