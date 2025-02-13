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Общество

На маркетплейсах продают опасные для детей товары

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На российских маркетплейсах и в онлайн-магазинах продают опасные товары для детей. Речь идет о «треугольниках» - накладках на ремень безопасности в автомобилях, а также о бескаркасных креслах.

Наличие такой продукции выявила проверка Роскачества совместно с Росстандартом. Изделия не только не уберегут пассажира-ребенка, но и могут привести к серьезным травмам. Это «суррогат» детских удерживающих устройств.

«Адаптеры», «треугольники», «бескаркасные детские кресла», «корректоры лямок ремней безопасности» и похожие товары классифицируются как «направляющая лямка».

«Сертификация и реализация их является нарушением технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» и Правил ЕЭК ООН № 44-04. Направляющая лямка рассматривается как составной элемент детской удерживающей системы, который не должен подвергаться значительной динамической нагрузке и поэтому не может быть отдельно утвержден в качестве детской удерживающей системы», - рассказали в Роскачестве.

Специалисты выяснили, что нередко продавцы предоставляют на эти товары сертификаты, полученные нелегально или выданные на другие изделия.

Аналогичная ситуация и с бескаркасными креслами. Они тоже небезопасны, их нельзя использовать как детское удерживающее устройство.

Специалисты проанализировали поисковую выдачу на таких сайтах, как Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет». Выявляя нарушения, они обращались к продавцам. Часть позиций сняли с продажи либо маркетплейсы заблокировали карточки. Некоторых коммерсантов наказали штрафом на сумму до 20 000 рублей.

«К сожалению, на одном из маркетплейсов такие товары появляются и сейчас. Роскачество продолжает отслеживать нарушения и передает всю информацию контрольно-надзорным органам», - сообщили эксперты.

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