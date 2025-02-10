11 февраля погода в Пензенской области не изменится

10.02.2025 | 20:30

По данным Приволжского УГМС, во вторник, 11 февраля, в Пензенской области будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер подует с севера со скоростью 4-9 м/с.

В ночь на вторник прогнозируется -10...-15 градусов; местами ожидаются туман, слабая изморозь.

Днем термометры покажут -3...-8; в ночь на среду похолодает до -9...-14 градусов.

В народном календаре 11 февраля - Лаврентьев день. На Руси по погоде в это время определяли, каким окажется август. Также подмечали: если на Лаврентия шумит лес, скоро наступит оттепель. Иней на деревьях сулил ясную погоду.