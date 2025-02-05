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Общество

Работающие пенсионеры получат еще одну прибавку

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В этом году выплаты работающим пенсионерам будут увеличены еще раз. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он напомнил, что пенсии в январе были увеличены на 7,3 %, а затем была проведена дополнительная индексация до уровня фактического роста цен - 9,5%. Повышения коснулись как неработающих пенсионеров, так и тех, кто продолжает трудиться. С учетом январской индексации средняя пенсия в России составляет 24 тыс. рублей.

«В августе 2025 года работающих пенсионеров будет ждать еще одна прибавка к пенсии: беззаявительная корректировка размера страховой пенсии с учетом пенсионных баллов, сформированных в 2024 году. Максимальный размер беззаявительной корректировки страховых пенсий работающих пенсионеров с 1 августа 2025 года составит 437,07 рубля», - пояснил экономист.

Балынин также отметил, что с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 14,75%. Ожидается, что в 2025 году их средний размер составит примерно 15,5 тыс. рублей.

Военные пенсии с 1 января выросли на 9,5%. Эксперт добавил, что это дополнительное повышение военных пенсий, а запланированная индексация пройдет с 1 октября - выплаты увеличатся еще на 4,5%.

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