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Общество

Пензенским ветеранам боевых действий помогут с деньгами на жилье

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В Пензенской области собираются утвердить порядок получения ветеранами боевых действий единовременной выплаты на приобретение или строительство жилья. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Право на выплату, помимо ветеранов, будут иметь инвалиды боевых действий, военнослужащие органов внутренних дел, войск национальной гвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами из-за ранения, контузии или увечья.

Деньги также положены членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий.

Право на материальную помощь подтвердит специальное свидетельство. Деньги начислит региональное министерство труда, соцзащиты и демографии.

Размер выплаты определят по специальной формуле: среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в Пензенской области, установленную региональным правительством, умножат на 18.

Пензенцы, которым положена выплата, могут купить жилье на первичном или вторичном рынке или же построить дом. Владельцам свидетельства запретят приобретать недвижимость у близких родственников.

В течение 6 месяцев со дня выдачи свидетельства гражданин должен представить в уполномоченный орган договор купли-продажи жилья или же договор на строительство дома. Одновременно подается письменное заявление на перечисление средств в счет оплаты приобретения.

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