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Общество

Синоптики прогнозируют пензенцам плюсовую температуру

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В воскресенье, 2 февраля, в Пензенской области погода по прежнему будет нехарактерной для последнего зимнего месяца.

По данным Приволжского УГМС, ожидается облачность и небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток продержится в пределах от -3 до +2 градусов.

В ГУ МЧС России по Пензенской области предупредили: ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее.

Этот день в народе называли Ефим Метельный (Ефим Зимний). Считалось, что если на Ефима весь день дует ветер, то лето окажется дождливым. Пасмурная погода обещала, что до марта будет снежно и ветрено. Начавшаяся метель грозила затянуться до самой Масленицы (в этом году она отмечается с 24 февраля по 2 марта), а вот разошедшиеся в полдень облака сулили раннюю весну.

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